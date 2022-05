CLUB DE LECTURE, 5 avril 2022, .

CLUB DE LECTURE

2022-04-05 10:00:00 – 2022-04-05

Suzanne et Philippe, de l’association Béziers Plaisir, vous invite à partager vos lectures en toute convivialité. Ils vous proposeront également une sélection de livres variés composée de romans actuels et de romans policiers pour vous faire rêver et vibrer.

Entrée libre.

Ados/adultes – Pôle Littérature

