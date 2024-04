Club de lecture Western Médiathèque de Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte, samedi 25 mai 2024.

« Les coups de cœur des lecteurs » Un rendez-vous pour discuter et échanger sur vos dernières lectures coup de cœur​

Coiffés de leur plus beau Stetson et chaussés de leurs éperons cliquetant, les lecteurs du club vous proposent de découvrir leur coups de coeur venus tout droit du far west. Yiiiihaaa !

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 71 56

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 12:00:00

Médiathèque de Vexin-sur-Epte 8 bis Rue de la Mare

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie latornatheque@gmail.com

L’événement Club de lecture Western Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération