CLUB DE LECTURE – TONI MORRISON Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

CLUB DE LECTURE – TONI MORRISON Béziers, 25 février 2022, Béziers. CLUB DE LECTURE – TONI MORRISON Béziers

2022-02-25 19:00:00 – 2022-02-25

Béziers Hérault Une fois par mois, venez échanger, débattre et confronter vos points de vue lors du club de lecture organisé par votre librairie.

Le seul impératif est d’avoir lu un des livres de l’auteur mis à l’honneur, ici, Toni Morrison.

Entrée libre. Une fois par mois, venez échanger, débattre et confronter vos points de vue lors du club de lecture organisé par votre librairie.

Le seul impératif est d’avoir lu un des livres de l’auteur mis à l’honneur, ici, Toni Morrison. Entrée libre. +33 4 67 28 46 62 Une fois par mois, venez échanger, débattre et confronter vos points de vue lors du club de lecture organisé par votre librairie.

Le seul impératif est d’avoir lu un des livres de l’auteur mis à l’honneur, ici, Toni Morrison.

Entrée libre. Clareton

Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

CLUB DE LECTURE – TONI MORRISON Béziers 2022-02-25 was last modified: by CLUB DE LECTURE – TONI MORRISON Béziers Béziers 25 février 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault