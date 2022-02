Club de lecture / Spécial Tracy Chevalier – Vendredi 25 février Café municipal l’Entrepotes Gratentour Catégories d’évènement: Gratentour

Mais oui bien sûr car vous serez là comme l’autre fois et même quelques-uns de plus ! Nous avons choisi un thème pour cette fois-ci. Nous mettons à l’honneur l’auteur Tracy Chevalier (« La dame à la licorne » et l’exposition à Toulouse de l’œuvre du même nom !) Vous trouverez à la médiathèque : « La dame de Winchester » Elle a aussi écrit : « Prodigieuses créatures » « La jeune fille à la perle » « La dame à la licorne » « La vierge en bleu » Je vous propose de rester sur ces titres car l’objectif de cette rencontre est d’échanger sur des lectures communes. Préparez-vous bien et bonnes lectures, Rendez-vous le 25 février !

C’est parti pour la deuxième rencontre ! Pourvu qu’elle soit aussi intéressante, animée, vivante ! Café municipal l’Entrepotes Place de la mairie, 31150 Gratentour Gratentour Haute-Garonne

