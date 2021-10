Paris Bibliothèque L'Heure joyeuse île de France, Paris Club de lecture | pour graines de lecteurs Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Club de lecture | pour graines de lecteurs Bibliothèque L'Heure joyeuse, 11 décembre 2021, Paris.

Avis aux enfants qui aiment la lecture un peu, beaucoup ou passionnément : le Club Graines de lecteurs recrute! La bibliothèque l’Heure Joyeuse lance un club de lecture, ouvert à tous à partir de 8 ans. Viens échanger sur tes lectures. Une sélection de livres (albums, romans, bande-dessinées…) te sera proposée par les bibliothécaires chaque mois. Que tu sois rat de bibliothèque ou pas, nous serons heureux de t’accueillir pour parler littérature et lecture! En savoir plus sur les autres animations de la bibliothèque L’Heure Joyeuse Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Paris 75005

Contact :Bibliotheque L'Heure Joyeuse 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

2021-12-11T16:00:00+01:00_2021-12-11T17:00:00+01:00

