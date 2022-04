CLUB DE LECTURE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic Loire-Atlantique Venez participer ou simplement écouter le groupe de lecteurs qui se réunit afin de partager coups de coeur et déceptions… ! Ouvert à tous. Romans récents ou classiques, policiers, de science- fiction ou fantastiques, documentaires, bandes dessinées… Venez participer ou simplement écouter le groupe de lecteurs qui se réunit afin de partager coups de coeur et déceptions… ! Ouvert à tous. Mediathèque Armel de Wismes 35 rue Tartifume Pornic

