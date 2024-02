Club de lecture Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure, samedi 16 mars 2024.

Club de lecture Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure Eure

Prenez une pause et venez parler lecture autour d’une tasse de café. Chaque personne peut présenter son livre en lien avec le thème de la séance.

Un café, un livre, des personnes tout aussi intéressées que vous par la lecture. Ecoute et échange autour des livres que chacun a lu et vous repartirez avec plein d’idées de livres à lire !!

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25 ou en ligne sur le site internet

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du Château

Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie mediatheque.pacy@sna27.fr

