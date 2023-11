Club de lecture : On a aimé… et vous ? Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 20 janvier 2024

de 16h30 à 18h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Thème choisi pour les Nuits de la Lecture 2024, le corps et son imaginaire nous a inspiré pour le choix de quatre livres. On vous propose une sélection de 2 romans et 2 BD Avoir un corps de Brigitte Giraud – Stock (GIR)





Les poissons ne ferment pas les yeux d‘Erri De Luca – Gallimard (DELU)

Le grand incident de Zelba – Futuropolis (BD ZEL) Peau de Mieke Versyp et Sabien Clement – Çà et là (BD VER) Ces documents sont en « prêt une semaine »,

n’hésitez pas à les réserver s’ils sont déjà empruntés.

Venez échanger avec

Venez échanger avec nous sur ces lectures et/ou amenez vos propres coups de cœur autour de cette thématique. Entrée libre Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr

