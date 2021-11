Capbreton Médiathèque L'Écume des jours Capbreton, Landes Club de lecture Médiathèque L’Écume des jours Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Et si vous rejoigniez le groupe de lecteurs Expressions Livres ? Partagez, rencontrez, découvrez les coups de cœur des adhérents de la médiathèque. Rendez-vous pour un temps convivial d’échanges et de rencontres autour de la thématique des « Aimer toujours, aimer encore ». À l’issue du rendez-vous, une pastille « coups de cœur expressions livres » est apposée sur les ouvrages concernés afin de les partager avec le public de la médiathèque.

Nombre de places limité à 15 participants

Médiathèque L'Écume des jours Place Yan du Gouf 40130 Capbreton

20 janvier 2022, 18:00-20:00

