Club de lecture Médiathèque Anne-Frank Déville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Déville-lès-Rouen

Seine-Maritime

Club de lecture Médiathèque Anne-Frank, 7 mai 2022, Déville-lès-Rouen. Club de lecture

Médiathèque Anne-Frank, le samedi 7 mai à 10:30

Conseils de lecture, thématiques et coups de coeur pour découvrir des auteurs et genres littéraires variés, dans une ambiance conviviale. **Thème du Club de mai : Les animaux dans la littérature.** Et si on se racontait nos lectures ? Médiathèque Anne-Frank 2, place François-Mitterrand, Déville-les-Rouen Déville-lès-Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T12:00:00

