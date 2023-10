Club de lecture LGBTQIA+ Poinçon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Club de lecture LGBTQIA+ Poinçon Paris, 15 novembre 2023, Paris. Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant Payant sur

inscription

Club de lecture dédiée à la littérature LGBTQIA+, l’univers queer et la mixité de genre. Payant sur

inscription

Poinçon 124 avenue du Général Leclerc 75014 Paris Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-book-club-de-poincon-14e-700106486347?aff=oddtdtcreator

Image internet Voir le livre de plus près Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Poinçon Adresse 124 avenue du Général Leclerc Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Poinçon Paris latitude longitude 48.8246199855696,2.32564302269631

Poinçon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/