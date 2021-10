Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne Club de lecture “Les grands curieux” – Samedi 23 octobre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Club de lecture “Les grands curieux” – Samedi 23 octobre Médiathèque Georges Wolinski, 23 octobre 2021, Fenouillet. Club de lecture “Les grands curieux” – Samedi 23 octobre

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 23 octobre à 15:00

Premier rendez-vous de la saison, venez découvrir les dernières nouveautés ainsi que les coups de cœur des uns et des autres. Cette rencontre sera également consacrée au choix des prochains achats de bandes-dessinées. Nous avons besoin de vous pour décider ce que nous mettrons dans notre panier. Nous vous laissons les rênes : un budget à respecter, une liste de propositions et toutes vos bonnes idées. Nous fournissons les gâteaux et les jus de fruits pour la peine ! _De 12 à 15 ans_

Sur inscription

Premier rendez-vous de la saison, venez découvrir les dernières nouveautés ! Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Georges Wolinski Adresse Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet