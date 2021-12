Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne Club de lecture : Les grands curieux ! – Samedi 18 décembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 18 décembre à 15:00

Les participants pourront présenter un livre qu’ils aiment particulièrement pour le faire découvrir aux autres. La rencontre se finira par un goûter.

Sur réservation

La bibliothécaire présentera les dernières nouveautés : romans, documentaires et BD qui ont été choisies par le comité de sélection en octobre Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T16:30:00

