Club de lecture Lecteur en fantasy Médiathèque de Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte, samedi 16 mars 2024.

Club de lecture Lecteur en fantasy Médiathèque de Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte Eure

« Les coups de cœur des lecteurs » Un rendez-vous pour discuter et échanger sur vos dernières lectures coup de cœur​

Fantasy, imagination et elfe malicieux, les lecteurs du club vous propose de sortir des sentiers du réel et de vous aventurer dans la littérature de l’imaginaire. Alors à vos licornes et vos grimoires magiques la fantasy vous ouvre ses portes !

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 71 56

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

Médiathèque de Vexin-sur-Epte 8 bis Rue de la Mare

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie latornatheque@gmail.com

