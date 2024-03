Club de lecture le Carré 185 Médiathèque de Cahors Cahors, samedi 9 mars 2024.

Le Carré 185, c’est le club de lecteurs de la médiathèque du Grand Cahors. Un objectif partager lectures et chocolats … sans se prendre au sérieux. Toutes les six semaines, peu ou prou, les lecteurs du Carré 185 explorent des territoires de la littérature aussi variés qu’étranges. Les livres et les bibliographies sont ensuite mis à la disposition de tous à la médiathèque.

SAMEDI 9 MARS

15h-16h30

Bibliothèque de Fontanes

MERCREDI 27 MARS

15h-16h30

Bibliothèque de Trespoux-Rassiels

SAMEDI 4 MAI

14h-16h

Bibliothèque de Pontcirq

SAMEDI 15 JUIN

10h-12h

Médiathèque de Pradines

Sur inscription auprès des bibliothèques concernées. EUR.

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 16:30:00

Médiathèque de Cahors 185 avenue Jean-Jaurès

Cahors 46000 Lot Occitanie

