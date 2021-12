Paris La Table des Matières île de France, Paris Club de lecture La Table des Matières Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Club de lecture La Table des Matières, 10 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 13 juin 2022

de 19h00 à 21h00

Le lundi 09 mai 2022

de 19h00 à 21h00

Le lundi 04 avril 2022

de 19h00 à 21h00

Le lundi 07 mars 2022

de 19h00 à 21h00

Le lundi 10 janvier 2022

de 19h00 à 21h00

Le lundi 07 février 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit sous condition

Pour tous les passionnés de littérature, les dévoreurs de livres, ceux qui ne sortent jamais leur nez des pages, et qui aiment à se plonger dans des univers fascinants… Pour tous les passionnés de littérature, les dévoreurs de livres, ceux qui ne sortent jamais leur nez des pages, et qui aiment à se plonger dans des univers fascinants, ce club est fait pour vous plaire. Que vous soyez un lecteur chevronné, un lecteur du dimanche, ou de ceux qui apprécient simplement lire de temps en temps, vous serez bienvenus à la Table des Matières un lundi par mois de 19h à 21h. Ce sera l’occasion d’échanger et de partager des lectures que vous appréciez et qui vous ont intéressés, captivés ou encore émus. Ce club animé par Lielie Sellier est réservé aux adhérents (15€ l’année)

Inscriptions et renseignements au mail suivant : sellierna@yahoo.fr La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton Paris 75014 Contact : https://www.facebook.com/latabledesmatieres75014 Date complète :

2022-01-10T19:00:00+01:00_2022-01-10T21:00:00+01:00;2022-02-07T19:00:00+01:00_2022-02-07T21:00:00+01:00;2022-03-07T19:00:00+01:00_2022-03-07T21:00:00+01:00;2022-04-04T19:00:00+01:00_2022-04-04T21:00:00+01:00;2022-05-09T19:00:00+01:00_2022-05-09T21:00:00+01:00;2022-06-13T19:00:00+01:00_2022-06-13T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Table des Matières Adresse 51 rue de l'Abbé Carton Ville Paris lieuville La Table des Matières Paris