Pour tous les passionnés de littérature, les dévoreurs de livres, ceux qui ne sortent jamais leur nez des pages, et qui aiment à se plonger dans des univers fascinants, ce club est fait pour vous plaire. Ce club animé par Lielie Sellier est réservé aux adhérents (participation annuelle de 15€). Port du masque obligatoire. Inscriptions et renseignements au mail suivant : [sellierna@yahoo.fr](mailto:sellierna@yahoo.fr)

Réservé aux adhérents de l’association (15€ l’année)

La Table des Matières 51 rue de l'Abbé Carton 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

2022-01-10T19:00:00 2022-01-10T20:30:00;2022-02-07T19:00:00 2022-02-07T20:30:00;2022-03-07T19:00:00 2022-03-07T21:00:00;2022-04-04T19:00:00 2022-04-04T21:00:00;2022-05-09T19:00:00 2022-05-09T21:00:00;2022-06-13T19:00:00 2022-06-13T21:00:00

