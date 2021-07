Nantes Médiathèque Nord Luce Courville Loire-Atlantique, Nantes Club de lecture Jeunesse Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Club de lecture Jeunesse Médiathèque Nord Luce Courville, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Nantes. 2021-09-09 Renseignements et inscriptions à la médiathèque

Horaire : 17:30

Gratuit : oui 9-12 ans Renseignements et inscriptions à la médiathèque L’occasion d’échanger sur les livres que l’on a aimés. Médiathèque Nord Luce Courville 1 Rue Eugène Thomas Nantes Nord Nantes

