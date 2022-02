Club de Lecture – Jeudi 17 février Bibliothèque L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'Union

Club de Lecture – Jeudi 17 février Bibliothèque, 17 février 2022, L'Union. Club de Lecture – Jeudi 17 février

Bibliothèque, le jeudi 17 février à 20:00

Le club de lecture est ouvert à tous les adultes sur inscription ainsi que sur présentation d’un pass vaccinal valide.

Sur inscription

La bibliothèque propose son tout premier club de lecture Bibliothèque 6 avenue de Toulouse, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T20:00:00 2022-02-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, L'Union Autres Lieu Bibliothèque Adresse 6 avenue de Toulouse, 31240 L’Union Ville L'Union lieuville Bibliothèque L'Union Departement Haute-Garonne

Bibliothèque L'Union Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lunion/

Club de Lecture – Jeudi 17 février Bibliothèque 2022-02-17 was last modified: by Club de Lecture – Jeudi 17 février Bibliothèque Bibliothèque 17 février 2022 Bibliothèque L'Union L'Union

L'Union Haute-Garonne