Club de lecture Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Club de lecture Fouesnant, 1 juin 2022, Fouesnant. Club de lecture l’Archipel 1 Rue des Iles Fouesnant

2022-06-01 – 2022-06-01 l’Archipel 1 Rue des Iles

Fouesnant Finistère LITTÉRATURE ADULTE

Partager ses coups de cœur, explorer de nouvelles pistes de lecture, découvrir de nouveaux auteurs, c’est le programme de ce club dédié aux amoureux du livre sous toutes ses formes (roman, bande-dessinée, livre audio…). Animé par Kristell Gratuit, inscription conseillée contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 14 14 http://www.archipel-fouesnant.fr/ LITTÉRATURE ADULTE

Partager ses coups de cœur, explorer de nouvelles pistes de lecture, découvrir de nouveaux auteurs, c’est le programme de ce club dédié aux amoureux du livre sous toutes ses formes (roman, bande-dessinée, livre audio…). Animé par Kristell Gratuit, inscription conseillée l’Archipel 1 Rue des Iles Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-01-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse l'Archipel 1 Rue des Iles Ville Fouesnant lieuville l'Archipel 1 Rue des Iles Fouesnant Departement Finistère

Fouesnant Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouesnant/

Club de lecture Fouesnant 2022-06-01 was last modified: by Club de lecture Fouesnant Fouesnant 1 juin 2022 finistère Fouesnant

Fouesnant Finistère