Bfm Centre-ville, Auditorium Pôle Art, le samedi 28 mai à 11:00

Cette séance d’échanges se fera autour du roman **_Pasado perfecto_** **de Leonardo Padura.** [[https://bfm.limoges.fr/evenement/club-lecture-en-espagnol-7](https://bfm.limoges.fr/evenement/club-lecture-en-espagnol-7)](https://bfm.limoges.fr/evenement/club-lecture-en-espagnol-7)

Accès libre

Que vous soyez bilingue ou simplement motivé pour améliorer votre espagnol, rejoignez le CLUB LECTURE EN ESPAGNOL ! Bfm Centre-ville,Auditorium Pôle Art place aimé césaire limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T12:00:00

