Club de lecture en breton – Klub lenn avec Ti ar Vro

Club de lecture en breton – Klub lenn avec Ti ar Vro, 12 octobre 2022, . Club de lecture en breton – Klub lenn avec Ti ar Vro



2022-10-12 – 2022-10-12 Trois moments dans l’année pour échanger sur la littérature en langue bretonne : un livre, un(e) écrivain(e) seront au menu à chaque rendez-vous. Venez échanger, argumenter, critiquer. Premier rendez-vous : Goulc’han Kervella et son livre « Enez an Amerikaned ». dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville