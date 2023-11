Club de lecture Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Club de lecture Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Une tasse de thé ou de litté’ ? Venez les partager ! Belles découvertes de romans et BDs dans une ambiance conviviale ou enflammée, c’est selon ! Retrouvez le club de lecture de la bibliothèque Sorbier chez nos voisins de Couronnes. Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : +33146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

Adobe Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Adresse 66 rue des Couronnes Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Paris latitude longitude 48.8701419787808,2.3851650819573

Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/