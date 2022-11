Club de lecture adulte Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Club de lecture adulte Bibliothèque Sorbier, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 16h00 à 18h00

Le samedi 10 décembre 2022

de 16h00 à 18h00

. gratuit Une tasse de thé ou de litté’ ? Venez les partager ! Belles découvertes de romans et BDs dans une ambiance conviviale ou enflammée, c’est selon ! Une fois par mois, la bibliothèque Sorbier donne rendez-vous à tous ceux qui souhaitent faire découvrir (ou simplement écouter) leurs derniers coup de cœur ou déception. Des rencontres avec des auteurs, des éditeurs, des lectures ont lieu régulièrement… Les dates : samedi 19 novembre samedi 10 décembre : rencontre avec Guillaume Lebrun Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/bibliotheque-sorbier-1753 0146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/?fref=ts https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/?fref=ts

Unsplash Club de lecture

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Sorbier Adresse 17 rue Sorbier Ville Paris lieuville Bibliothèque Sorbier Paris Departement Paris

Bibliothèque Sorbier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Club de lecture adulte Bibliothèque Sorbier 2022-11-19 was last modified: by Club de lecture adulte Bibliothèque Sorbier Bibliothèque Sorbier 19 novembre 2022 Bibliothèque Sorbier Paris Paris

Paris Paris