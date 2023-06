Cet évènement est passé Club de lecture adulte Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Club de lecture adulte Bibliothèque Sorbier Paris, 25 février 2023, Paris. Le samedi 08 juillet 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit Une tasse de thé ou de litté’ ? Venez les partager !

Belles découvertes de romans et BDs dans une ambiance conviviale ou enflammée, c’est selon ! Une fois par mois, la bibliothèque Sorbier donne rendez-vous à tous ceux qui souhaitent faire découvrir (ou simplement écouter) leurs derniers coup de cœur ou déception. Des rencontres avec des auteurs, des éditeurs, des lectures ont lieu régulièrement… Les dates : samedi 25 février vendredi 17 mars vendredi 21 avril vendredi 12 mai samedi 10 juin : spécial polar, rencontre avec Benoït Philippon samedi 8 juillet : lectures d’été Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/bibliotheque-sorbier-1753 0146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/?fref=ts https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/?fref=ts

Détails Lieu Bibliothèque Sorbier Adresse 17 rue Sorbier Ville Paris

