Club de lecture ado Place Yan du gouf Moliets-et-Maa, samedi 2 mars 2024.

Club de lecture ado Place Yan du gouf Moliets-et-Maa Landes

Venez échanger autour de vos mangas, romans, films et séries préférés et partager vos coups de cœur.

Venez échanger autour de vos mangas, romans, films et séries préférés et partager vos coups de cœur. Participez également aux futurs achats de la médiathèque-ludothèque avec les bibliothécaires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 16:00:00

Place Yan du gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours

Moliets-et-Maa 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque.direction@capbreton.fr

L’événement Club de lecture ado Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2024-02-14 par OTI LAS