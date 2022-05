Club de lecture ado

2022-05-11 – 2022-05-11 Les jeunes de plus de 11 ans sont invités à une présentation des nouveautés (romans, BD, mangas). Ils pourront, s'ils le souhaitent, présenter leurs derniers coups de cœur. Il est également prévu un choix d'acquisitions futures de manière participative. Il n'est pas obligatoire d'être abonné pour participer à cette rencontre conviviale !

