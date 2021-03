Saint-Avertin Médiathèque de Cangé Indre-et-Loire, Saint-Avertin Club de lecture #3 Médiathèque de Cangé Saint-Avertin Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Médiathèque de Cangé, le mardi 23 mars à 18:30

Rejoignez la Compagnie des Lecteurs Amateurs de Cangé et réconfortez-vous autour d’une sélection de livres sur le thème : « Humour et légèreté » ! Médiathèque de Cangé 126 rue de Cangé, 37550 Saint-Avertin Saint-Avertin Indre-et-Loire

2021-03-23T18:30:00 2021-03-23T20:00:00

