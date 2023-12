Club de lectura en español Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Club de lectura en español Bibliothèque Sorbier Paris, 9 mars 2024 17:00, Paris. Le samedi 09 mars 2024

de 17h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Vous lisez en espagnol ?

La biblioteca te invita a compartir tus últimas lecturas en

español o tus favoritas en un ambiente agradable. Después del

encuentro, la biblioteca adquirirá libros de acuerdo a sus

deseos y consejos.

Possibilité de parler en français ou en espagnol selon envie. Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris Contact : +33146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr

adobe Détails Heure : 17:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75020 Lieu Bibliothèque Sorbier Adresse 17 rue Sorbier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Sorbier Paris latitude longitude 48.8659620046923,2.39285197220408

Bibliothèque Sorbier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/