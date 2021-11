Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Club de lecteurs Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Club de lecteurs Médiathèque José Cabanis, 6 novembre 2021, Toulouse. Club de lecteurs

Médiathèque José Cabanis, le samedi 6 novembre à 15:00

Participez au club de lecteurs, nous vous attendons au pôle Littérature au 2ème étage. Participez au club de lecteurs, nous vous attendons au pôle Littérature au 2ème étage. Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse