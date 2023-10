Grand Loto du Club de l’Amitié Club de l’amitié Saint-Rémy-de-Provence, 22 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le Grand loto du Club de l’Amitié se déroulera le dimanche 22 octobre à 14h30 à la Salle Jean-Macé..

2023-10-22 14:30:00 fin : 2023-10-22 . .

Club de l’amitié De Verdun

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Club de l’Amitié’s Big Lotto will be held on Sunday 22 October at 2.30pm in the Salle Jean-Macé.

La Gran Lotería del Club de la Amistad se celebrará el domingo 22 de octubre a las 14.30 horas en la Sala Jean-Macé.

Das Große Lotto des Freundschaftsklubs findet am Sonntag, den 22. Oktober um 14.30 Uhr in der Salle Jean-Macé statt.

Mise à jour le 2023-10-17 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles