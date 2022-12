Atelier d’astronomie pour les aînés Club de l’Âge d’or Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier d’astronomie pour les aînés Club de l’Âge d’or, 19 janvier 2023, Villeneuve-d'Ascq. Atelier d’astronomie pour les aînés Jeudi 19 janvier 2023, 10h00 Club de l’Âge d’or

Gratuit sur réservation

L’Association des bénévoles oeuvrant aux loisirs des aînés (Ablav) a mis en place une animation gratuite autour de l’astronomie. Rendez-vous jeudi 19 janvier 2023 à 10h pour la première session. Club de l’Âge d’or 2 rue de la Station 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:patgre2006@gmail.com »}] L’Association des bénévoles oeuvrant aux loisirs des aînés (Ablav) a mis en place une animation gratuite autour de l’astronomie.

Avec l’animateur, Patrick Gressier, vous pourrez y découvrir l’immensité de l’Univers, la vie des étoiles, le système solaire, les mystères des exoplanètes, apprendre à observer le ciel et la lune, le fonctionnement des grands observatoires…

La première session aura lieu le jeudi 19 janvier 2023 de 10h à 12h à la salle de l’Âge d’or à Annappes.

Horaire à demander lors de l’inscription.

L’animation est gratuite, sur réservation obligatoire. Infos : 06 82 15 79 50 et patgre2006@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T10:00:00+01:00

2023-01-19T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Club de l'Âge d'or Adresse 2 rue de la Station 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Club de l'Âge d'or Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Club de l'Âge d'or Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Atelier d’astronomie pour les aînés Club de l’Âge d’or 2023-01-19 was last modified: by Atelier d’astronomie pour les aînés Club de l’Âge d’or Club de l'Âge d'or 19 janvier 2023 Club de l'Âge d'or Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord