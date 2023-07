Exposition sur l’histoire et la pratique de la boule flamande, un jeu traditionnel vieux de plusieurs siècles Club de la boule flamande de Bailleul Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Exposition sur l’histoire et la pratique de la boule flamande, un jeu traditionnel vieux de plusieurs siècles Club de la boule flamande de Bailleul Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul. Exposition sur l’histoire et la pratique de la boule flamande, un jeu traditionnel vieux de plusieurs siècles Samedi 16 septembre, 14h00 Club de la boule flamande de Bailleul Visite libre Un jeu traditionnel que l’on peut pratiquer seul, en famille ou entre amis, de 6 à 99 ans ! Club de la boule flamande de Bailleul 13 Ter Rue Saint-Jacques, 59270 Bailleul Bailleul Nord Hauts-de-France 03 28 42 21 91 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ville de Bailleul

Détails

Catégories d'Évènement:
BAILLEUL, Nord

Lieu

Club de la boule flamande de Bailleul

Adresse
13 Ter Rue Saint-Jacques, 59270 Bailleul

Ville
Bailleul

Departement
Nord

Age min
6

Age max
99

