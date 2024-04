CLUB DE JEUNES SAUVETEURS Palavas-les-Flots, lundi 8 juillet 2024.

Club des jeunes sauveteurs à la Maison de la Mer

Tarif 125€ le stage

De 5 à 16 ans

Infos et réservations 07 50 52 97 97 ou contact@aqua-love.com

www.aqualove.fr

Stage jeunes sauveteurs de 5 à 16 ans, à la maison de la mer à Palavas de 9h30 à 12h

Si vos enfants/ados aiment courir, sauter, nager, jouer et se dépenser sur le sable et dans l’ eau sous la surveillance de notre équipe de maîtres-nageurs, alors foncez et inscrivez-les au club des jeunes sauveteurs ! Ces initiations au sauvetage, au secourisme et à la protection de l’environnement s’adressent aux jeunes de 5 à 16 ans. Il n’est pas nécessaire de savoir nager, toutes les activités aquatiques se déroulent là où les enfants ont pied. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-08

fin : 2024-08-30

Avenue du Maréchal Foch

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

