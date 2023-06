Location de Canoës à Châtellerault pour des balades au fil de la Vienne Club de Canoë-Kayak Châtellerault, 27 mai 2023, Châtellerault.

À partir de 11€ (9€ pour les enfants de moins de 12 ans), savoir nager 25m et s'immerger sans paniquer (les enfants ne sachant pas nager doivent être sous la responsabilité d'un adulte)

Le Club de Canoë-Kayak de Châtellerault vous propose des locations estivales de canoës et de kayaks au départ de Châtellerault pour des balades dépaysantes et rafraichissantes sur des parcours qui mêlent cœur de Ville et nature au fil de la Vienne.

Club de Canoë-Kayak promenade des acadiens Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 28 52 28 »}, {« type »: « email », « value »: « ck@chatellerault.canoe86.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://chatellerault.canoe86.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/csadcanoekayakchatellerault »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00

