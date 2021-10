Paris médiathèque Marguerite Duras île de France, Paris Club créa // novembre – décembre médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Club Créa, c’est le mélange de savoir-faire techniques, numériques et créatifs : jeux de société, jeux vidéo, création numérique, robotique, création manuelle, applis, livres d’artistes …. Parce que la médiathèque est à la fois le lieu des savoirs, mais aussi celui du plaisir ! CLUB CRÉA N’hésitez pas à découvrir nos ateliers participatifs, ludiques et créatifs en mode DIY ! Ateliers sur inscription – sauf mention contraire Tous les samedis à 15h – tout public – à partir de 10 ans Programme novembre Samedi 6 novembre Atelier en lien avec l’œuvre Loilittoral d’Yvan Salomone, collage de paysages urbains. Samedi 13 novembre Après-midi ludique autour des jeux de société de la médiathèque. Animation accessible aux personnes déficientes visuelles. Samedi 20 novembre Initiation à la découpeuse vinyle. Samedi 27 novembre – exception : entrée libre Jeu vidéo “Heave Ho”, coopérez à 4 pour éviter la chute ! Samedi 4 décembre Réalisation d’un carnet à la reliure japonaise. Animations -> Atelier / Cours médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet Paris 75020

