Club créa – mai – juin – juillet Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Club créa – mai – juin – juillet Médiathèque Marguerite Duras, 7 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 02 juillet 2022

de 15h00 à 17h30

Le samedi 25 juin 2022

de 15h00 à 17h30

Le samedi 11 juin 2022

de 15h00 à 17h30

Le samedi 28 mai 2022

de 15h00 à 17h30

Le samedi 14 mai 2022

de 15h00 à 17h30

Le samedi 07 mai 2022

de 15h00 à 17h30

gratuit

Les Clubs créa de mai, juin, juillet montrent une grande variété de thèmes et de pratiques à explorer, découvrir. Ateliers intergénérationnels sur inscription – à partir de 10 ans Samedis – 15h Programme avril Samedi 7 mai Découpe de papier à la manière de l’illustrateur japonais Katsumi Komagata Découvrez le travail de Katsumi komagata Samedi 14 mai Initiation à la Broderie Samedi 28 mai Réalisation de petits pots de semis en papier journal Samedi 11 juin Dans le cadre de l’expo « Paysage Tactile », initiation au gaufrage sur papier (Accessible aux personnes déficientes visuelles) Samedi 25 juin Modélisation & Fabrication à l’impression 3d d’un Awalé Samedi 2 juillet dès 14h Après-midi « Jeux de société à gogo » Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)

Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib Art contemporain;Atelier

Date complète :

2022-05-07T15:00:00+01:00_2022-05-07T17:30:00+01:00;2022-05-14T15:00:00+01:00_2022-05-14T17:30:00+01:00;2022-05-28T15:00:00+01:00_2022-05-28T17:30:00+01:00;2022-06-11T15:00:00+01:00_2022-06-11T17:30:00+01:00;2022-06-25T15:00:00+01:00_2022-06-25T17:30:00+01:00;2022-07-02T15:00:00+01:00_2022-07-02T17:30:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Duras Adresse 115, rue de Bagnolet Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Duras Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Club créa – mai – juin – juillet Médiathèque Marguerite Duras 2022-05-07 was last modified: by Club créa – mai – juin – juillet Médiathèque Marguerite Duras Médiathèque Marguerite Duras 7 mai 2022 Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris

Paris Paris