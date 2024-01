Club Créa – février avril 2024 Médiathèque Marguerite Duras Paris, samedi 10 février 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 10 février 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 02 mars 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 16 mars 2024

de 10h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Les Clubs Créa permettent de découvrir de nombreuses thématiques et pratiques.

Ateliers intergénérationnels sur inscription

(01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr)

Samedis – 15h – à partir de 10 ans

En février

Samedi 10 février – Atelier flipbook

Le flipbook ou folioscope est un petit

livret de dessins qui représentent une scène en mouvement. Feuilleté

rapidement, il procure à l’œil l’illusion que le sujet représenté est en

mouvement. Il est un des ancêtres du film d’animation !

En mars

Samedi 02 mars – Atelier écorce, papier, fil de fer

Venez concevoir votre décor idéal à l’aide de différents matériaux.

Samedi 16 mars – EXCEPTIONNELLEMENT À 10H – Atelier origami :

Venez plier en notre compagnie ! Vous pourrez contribuer à l’exposition Couleurs en créant un mur d’origamis dans une nuance de couleur choisie.

En avril

Samedi 13 avril – Atelier À la manière de Komagata, dans le cadre de l’exposition « Couleur, morceaux choisis dans une collection de livres d’artistes »



EXCEPTIONNELLEMENT POUR LE ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN PARENT.

Katsumi Komagata

est un designer graphique japonais. Inspiré par les livres de Bruno Munari, Leo

Lionni ou Tana Hoban qu’il découvre à la librairie du MOMA lors de son séjour à

New-York, il conçoit ses premiers livres pour enfants à partir

d’observations et d’expérimentations à la naissance de sa fille en 1990.

Il invente ainsi des cartes visuelles sur lesquelles il inscrit des jeux de

formes et de couleurs, des pliages et des découpes qui suivent le développement

sensitif et intellectuel de sa fille. Cet ensemble de cartes deviendra la

série « Little eyes » distribuée en France par l’association Les Trois

Ourses.

Cet atelier

proposera de « faire des images » à la manière de Komagata, en alliant

des découpes et des collages de formes et de couleurs.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Médiathèque Marguerite Duras