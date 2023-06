Cet évènement est passé Club créa : de janvier à juillet Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Club créa : de janvier à juillet Médiathèque Marguerite Duras Paris, 14 janvier 2023, Paris. Le jeudi 06 juillet 2023

de 17h30 à 19h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

Les Clubs créa permettent de découvrir de nombreuses thématiques et pratiques. Ateliers intergénérationnels sur inscription (01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr) Samedis – 15h – à partir de 10 ans En janvier Samedi 14 janvier – Atelier cyanotype – réservé aux adultes: Le cyanotype

est un procédé photographique monochrome, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse. Envoyez-nous une de vos photos préférées une semaine avant l’atelier ! Samedi 28 janvier – Cosmétique Bio spécial cheveux : Vous avez envie de découvrir des

recettes simples pour prendre soin de vos cheveux ? Nous vous

proposons de créer vos propres produits avec des ingrédients naturels (attention, manipulation de produits alimentaires et cosmétiques). En février Samedi 4 février – I love Lire dans le 20ème <3 ( badge, marque page… ) Samedi 18 février – Café Broderie – initiation (mais les initiés peuvent venir avec leur propre ouvrage !) Samedi 25 février – Pochoirs En mars Samedi 4 mars – Initiation à l’impression 3D : Découvrez les possibilités de cette fascinante machine numérique qui permet de (presque) tout fabriquer ! Initiation au logiciel Cura qui permet de piloter l’imprimante 3d. Samedi 11 mars – Marionnettes à doigts : Viens fabriquer tes marionnettes en feutrine avec aiguilles,

fil et colle et amuse-toi à créer de petits animaux. Samedi 25 mars – Sérigraphie ou gravure Tetrapak : Venez vous initier à la sérigraphie, une technique d’impression artisanale, et créer votre illustration. En avril Samedi 29 avril – Robotique : Apprendre à contrôler et programmer le Robot MBot En mai Samedi 6 mai : découverte des ludophones En juin Samedi 3 juin : fabrique ton tampon encreur (impression 3D) Samedi 10 juin : customise ton Tote Bag ! Samedi 17 juin : atelier-jeux d’écriture avec « La fabrique à histoires » de Bernard Friot En juillet Jeudi 6 juillet – 17h30 : création de scoubidous sur fond musical, atelier détente. Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Médiathèque Marguerite Duras Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Duras Adresse 115, rue de Bagnolet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Duras Paris

Médiathèque Marguerite Duras Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/