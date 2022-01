Club créa – Avril – Mois du Zéro déchet // NUMOK Médiathèque Marguerite Duras, 2 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 30 avril 2022

de 15h00 à 17h00

Le samedi 23 avril 2022

de 15h00 à 17h00

Le samedi 09 avril 2022

de 15h00 à 17h00

Le samedi 02 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

En avril, nous mixons les thèmes pour proposer des ateliers écologiques pour le Mois du Zéro déchet et numériques pour fêter NUMOK, le festival numérique des bibliothèques.

Ateliers sur inscription

Samedis à 15h – tout public – à partir de 10 ans / ado / adulte

Programme avril – Mois du Zéro déchet et NUMOK

Avec l’association Pik pik Environnement, Territoire Zéro déchet quartier dans le 20e et la mairie du 20e.

PikPik Environnement est une association d’intérêt général, qui a pour but l’éducation à l’éco-citoyenneté et à l’environnement urbain.

Samedi 2 avril – Mois du Zéro déchet – DIY

Faire soi-même : Fabriquez vos produits vous-mêmes grâce à nos ateliers « Do it Yourself ».

Dans une double démarche écologique et économique, fabriquez vos propres objets pour limiter les déchets à la maison ! – à partir de 10 ans

Samedi 9 avril – Mois du Zéro déchet – BRICO RECUP

A partir de divers matériaux de récupération, fabrication d’objets pratiques : vide poches, pochettes, bijoux … – à partir de 10 ans

Samedi 23 avril – NUMOK – DRAWDIO

Atelier Drawdio : contraction de draw (dessiner..) et audio, le Drawdio est un mini synthétiseur que l’on active en dessinant – atelier avec le Collectif Brut Pop

Samedi 30 avril – Mois du Zéro déchet – REPARATION

Atelier réparation – D3E : diagnostique + petite réparation – à partir de 10 ans

Vous êtes invités à vous poser les bonnes questions quant à la réparabilité de vos électroménagers/ appareils électriques /électroniques avant de les mettre à la poubelle et de racheter un nouvel appareil. Les éco-animateurs de PikPik vous apportent et partagent avec vous les bons gestes à avoir pour un bon entretien de vos appareils électroménagers afin de les maintenir en vie plus longtemps. Un réparateur professionnel fait un diagnostic des appareils apportés. Il assure également les petites réparations comme les soudures.

Petite machine type : bouilloire, machine à café, lampadaire, téléphone, aspirateur

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)



Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib

Date complète :

