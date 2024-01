Concert de Parranda La Cruz Club Convergences La Ciotat, samedi 27 janvier 2024.

Parranda La Cruz vous emmène dans la chaleur des traditions hybrides de la région Barlovento, au nord du Vénézuéla. Sur cette route du cacao, les chants de fête, de transe et de louange se fusionnent dans l’énergie frénétique des tambours et des voix.

La musique de Parranda La Cruz convoque ainsi les esprits des natures et des cultures africaines, amérindiennes et européennes.

La puissance extatique des chants et des percussions est magnifiée par cette rencontre entre deux passionnées de musique afrovénézuélienne et deux figures montantes du nouveau maloya, qui viennent nous offrir une fiesta aussi vaste que deux océans..

