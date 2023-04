Concert Blue Tone Stompers Club Convergences, 22 avril 2023, La Ciotat.

Essayez d’imaginer un punk, un latino et deux jazzman qui au lieu de se mépriser décident de s’unir autour de ce qui les rassemble : l’amour de la musique et plus particulièrement des vieux disques de rythme & blues jamaïcains..

2023-04-22 à 21:30:00

Club Convergences Place Evariste Gras

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Try to imagine a punk, a Latino and two jazzmen who, instead of despising each other, decide to unite around what brings them together: the love of music and, more specifically, of old Jamaican rhythm and blues records.

Trata de imaginar a un punk, un latino y dos jazzistas que, en lugar de despreciarse, deciden unirse en torno a lo que les une: el amor por la música, y más concretamente por los viejos discos de rhythm & blues jamaicano.

Versuchen Sie, sich einen Punk, einen Latino und zwei Jazzmusiker vorzustellen, die, anstatt sich zu verachten, beschließen, sich durch das, was sie verbindet, zu vereinen: die Liebe zur Musik und insbesondere zu alten jamaikanischen Rhythm & Blues-Platten.

