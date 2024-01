Parranda La Cruz Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, samedi 27 janvier 2024.

Parranda La Cruz ♫♫♫ Samedi 27 janvier, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12 / 8€

Début : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

Parranda La Cruz vous emmène dans la chaleur des traditions hybrides de la région Barlovento, au nord du Vénézuéla.

Sur cette route du cacao, les chants de fête, de transe et de louange se fusionnent dans l’énergie frénétique des tambours et des voix.

La musique de Parranda La Cruz convoque ainsi les esprits des natures et des cultures africaines, amérindiennes et européennes.

La puissance extatique des chants et des percussions est magnifiée par cette rencontre entre deux passionnées de musique afrovénézuélienne et deux figures montantes du nouveau maloya, qui viennent nous offrir une fiesta aussi vaste que deux océans…

https://www.youtube.com/watch?v=v26s3nb8zRY

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

