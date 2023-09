Kevin Norwood Quartet Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, 16 décembre 2023, La Ciotat.

Kevin Norwood Quartet Samedi 16 décembre, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents

Ce quartet d’une grande la maturité artistique a une forte identité entre un son acoustique résolument jazz et un jeu moderne forgés par la complicité entre des musiciens qui célèbrent la prise de risque, l’art de la nuance et de l’émotion communicative.

Kevin Norwood est un chanteur qui a pris sa place dans l’univers Jazz de l’hexagone.

Le timbre singulier de sa voix est au service d’une musique inspirée et d’un sens subtil de l’improvisation. Les musiciens qui l’entourent, forment avec lui un quartet virtuose d’une grande intelligence et générosité.

https://vimeo.com/684979821

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Le Petit Duc – salle de concerts », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « TEASER KEVIN NORWOOD QUARTET – sortie d’album Hope.m4v », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1388243177-741a5d8f86a4f30b0c5e350cd86198d5a78a12ed758a66159838dbd9ff80ab10-d_640 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/684979821 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://vimeo.com/user56701407 », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/684979821 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00