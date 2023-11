Micro ouvert chanson française Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, 8 décembre 2023, La Ciotat.

Micro ouvert chanson française Vendredi 8 décembre, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras Prix libre

Avec Rémi à la guitare et Loïc au piano et au violon !

Prends le micro dans un répertoire chanson française !!

Entrée à prix libre et conscient pour toutes et tous.

Ouverture des portes à 20h30

Début de la soirée à 21h30

SUGGESTIONS DE CHANSONS

1 Au petit bonheur – J’veux du soleil Bm

3 Aznavour – Emmenez moi Am

4 Balavoine – Le chanteur

5 Balavoine (starmania) – Quand on arrive en ville

7 Brassens – L’orage Cm

9 Brassens – Les bancs publics Bm

12 Brassens – Je me suis fais tout petit Bm

14 Brel – Le port d’amsterdam Am

15 Cabrel – La corrida Dm

16 Cabrel – Je l’aime à mourir F

17 (Joe) Dassin – Siffler sur la colline Dm

18 Gainsbourg – La javanaise G

19 Gainsbourg – La chanson de prévert Gm

20 Gainsbourg – Le poinçonneur des lilas Em

21 Gainsbourg – Couleur café C

22 Gainsbourg – L’herbe tendre Eb

24 Les Amants de saint Jean Gm

25 Mano Negra – Pas assez de toi

26 Mano Solo – C’est pas du gâteau Abm

27 Mano solo – Julie Gm

29 Moussu T et lei jovents – A la Ciotat A

30 Moussu T e lei jovents – Mon ouragan E

31 Moustaki – Le métèque A

32 Nougaro – Amstrong Am

33 Nougaro – Bidonville Dm

34 Nougaro – Le jazz et la java C

37 Pierre Perret – Au café du canal D

38 Piaf – La foule

39 Piaf – Padam Am

43 Renaud – Mistral gagnant Cm

44 Renaud – Laisse béton Dm

45 Renaud – Marche à l’ombre Eb

47 Renaud – C’est mon dernier bal Eb

48 Renaud – La chanson du loubard Gm

49 Rita Mitsouko – Marcia baila Am

51 Sanseverino – Maigrir Fm

52 Thiéfaine – La fille du coupeur de joint F#m

53 Têtes Raides – Ginette Eb

54 Hervé Cristiani – Il est Libre Max

57 Bobby Lapointe – ça va ça vient

NOUVEAUTÉES !

61 Véronique Sanson – Drôle de vie

62 Michel berger – La Groupie du pianiste

63 Julien Clerc – Ce n’est rien

64 Joe Dassin – Champs Elysées

65 Jacques Dutronc – Les playboys (crack boum hue)

66 Jacques Dutronc – J’aime les filles

67 Jacques Dutronc – Paris s’éveille

68 Jean Ferrat – Ma môme

69 Nino ferrer – Mirza

70 Nino ferrer – Le sud

71 Françoise hardy – Comment te dire dire adieu

72 Dalida – Bambino

73 Alain Souchon – J’ai dix ans

74 Mano solo – Au creux de ton bras

75 Christophe – Aline

76 Anne Sylvestre – Les gens qui doutent

77 France Gall – Laisse tomber les filles

78 Jacques Brel – Les Bourgeois

79 Jacques Brel – Vesoul

80 Louise Attaque – Je t’emmène au vent

81 Fabulous Troubadours – Demain

82 Johnny – Gabrielle

83 Michel Delpech – Pour un flirt avec toi

84 Charles Aznavour – Mes amis, mes amours, mes emmerdes

85 Brigitte Bardot – La madrague

86 Michel Fugain – Une belle Histoire

87 Michel Fugain – Comme l’oiseau

88 Barbara – A mourir pour mourir

89 Bourvil – Le petit bal perdu

90 Celine Dion – Pour que tu m’aimes encore

91 Cookie Dingler – Femme libérée

92 Niagara – Pendant que les chants brûlent

93 Véronique Sanson – Besoin de personne

94 Eddy Mitchell – Pas de Boogie Woogie

95 JJ Goldman – Je marche seul

96 Dion/Goldman – J’irais ou tu iras

97 Bobby Lapointe – La Maman des poissons

98 Cabrel – Les murs de poussières

99 Dutronc – L’opportuniste

100 France Gall – Il jouait du piano debout

101 France Gall – Poupée de cire, poupée de son

102 France Gall – Résiste

103 Pink Martini – Je ne veux pas travailler

104 Brassens – Les copains d’abord

105 Les Poppys – Non rien a changé

106 Michel Berger – Quelques mots d’amour

107 Il était une fois – J’ai encore révé d’elle

108 Françoise Hardy – Tous les garçons et les filles

