Edredon Sensible Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, 2 décembre 2023, La Ciotat.

Edredon Sensible Samedi 2 décembre, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents

Edredon Sensible c’est quatre types qui battent des bras et qui soufflent. Ils se regardent avec les yeux dans les oreilles pour

danser partout mais surtout par terre. Y’a aussi de la transpiration sur eux et si possible sur les autres.

Leur passion ? Brûle Babylone mais toujours par la Bouche. Leur but ? La catharsis. L’éruption. Les petits guilis dans le cou qui font sentir qu’on est vivant. Edredon Sensible c’est quatre types. Deux qui battent des bras. Deux qui soufflent.

Les morceaux ils sont hyper long. C’est la transe.

https://www.youtube.com/watch?v=l-GZGG8ODqY

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Edredon Sensible », « cache_age »: 86400, « description »: « Edredon sensiblenPoulet Gondolu00e9 ( Chasuble ) nLive u00e0 Jazz Sous Les Pommiers 2023nnBooking :nMatthieu Cardon ( Les Productions du Vendredi )n+33 6 88 40 03 31nm.cardon@lesproductionsduvendredi.com », « type »: « video », « title »: « EDREDON SENSIBLE – live u00e0 Jazz Sous Les Pommiers – Poulet Gondolu00e9 ( Chasuble ) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/l-GZGG8ODqY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=l-GZGG8ODqY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCUjwoZKciN8x588dJILUsMw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=l-GZGG8ODqY »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00