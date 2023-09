Banan’N Jug Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, 25 novembre 2023, La Ciotat.

Banan’N Jug Samedi 25 novembre, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents

Banan’N Jug est composé de quatre chanteuses et musiciennes : banjo, ukulélé, washboard, contrebasse, kazoo, claquettes, mais aussi glockenspiel, percussions….

À l’instar des jugs bands du début du vingtième siècle, Banan’N Jug revisite sans complexe et tous azimuts blues, jazz, calypsos des Bahamas, mentos Jamaïcains, fado en français, blues chinois…

Les harmonies vocales captivantes combinées à la virtuosité des solos (voix, kazoo, et claquettes) mettent en relief ces chansons de tous horizons : autant d’histoires dans diverses langues, racontées en musique et ponctuées d’arrangements pleins de rebondissements.

Animé par une énergie débordante, Banan’N Jug s’approprie le « Jug Spirit » avec humour et générosité. Se refusant à faire un compromis entre exigence artistique et liberté de ton, le groupe Montpellierain se sent à sa place partout où l’on veut bien lui tendre une oreille !

https://www.youtube.com/watch?v=KgxJQWtp3as&t=2s

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

_____________________________________________________________

Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=KgxJQWtp3as&t=2s »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

