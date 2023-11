Micro ouvert Hip-Hop Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat Micro ouvert Hip-Hop Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, 17 novembre 2023, La Ciotat. Micro ouvert Hip-Hop Vendredi 17 novembre, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras Prix libre Le Club Convergences invite

DJ Lina

+ MC Mas

en compagnie de Lowmax backing band

Viens poser tes textes sur du bon son live, et devient peut être meilleur(e) kicker de la soirée

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu Club Convergences 1, Place Evariste Gras Adresse 13600 La Ciotat Ville La Ciotat Departement Bouches-du-Rhone Lieu Ville Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat latitude longitude 43.173671;5.605192

