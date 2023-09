Czesare Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, 11 novembre 2023, La Ciotat.

Czesare Samedi 11 novembre, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents

Czesare est une auteure-compositrice et interprète de 24 ans seulement. Originaire de Provence, elle a récemment participé aux sélections régionales des Inouïs du Printemps de Bourges. Avant cela, elle a eu l’honneur d’assurer certaines premières parties de -M-. Avec sa pop alternative, la jeune artiste se fraye petit à petit un chemin dans la paysage musical français.

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

