Micro ouvert « Chanson française » Vendredi 10 novembre, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras Entrée à prix libre et conscient

Avec Rémi à la guitare et Loïc au piano et au violon !

Prends le micro dans un répertoire chanson française !!

Entrée à prix libre et conscient pour toutes et tous.

Ouverture des portes à 20h30

Début de la soirée à 21h30

Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T23:30:00+01:00

